Lutto in casa Totti: morto per Covid Enzo, il papà del Capitano

Nelle scorse ore a causa del Covid-19 è venuto a mancare Enzo Totti, padre dell'ex Capitano della Roma Francesco. Le sue condizioni di salute già precarie sono state ulteriormente aggravate dal virus che in breve tempo ne ha causato la morte.

Enzo Totti aveva 76 anni ed era una vera e propria istituzione a Trigoria dove ormai tutti lo conoscevano come "lo sceriffo". Era solito festeggiare il compleanno di suo figlio Francesco portando negli spogliatoi pizza bianca con mortadella, uno strappo alla regola per la ferrea dieta degli sportivi che era ormai diventata una vera e propria tradizione.

Enzo era un romanista sfegatato e, amava incredibilmente la sua città, al punto da criticare suo figlio quando necessario. Era solito prendere in giro il Capitano, sostenendo che suo fratello era notevolmente più dotato di lui calcisticamente parlando ma che purtroppo non aveva avuto la stessa sorte del Pupone. Era il suo modo per spronare Francesco a fare sempre meglio, a superarsi e a raggiungere obiettivi sempre più grandi.

L' AS Roma si è unito al cordoglio della famiglia Totti, riservando un sentito abbraccia a Fiorella, Francesco e Riccardo e a tutti i loro cari. Addirittura la pagina ufficiale del Real Madrid ha deciso di omaggiare il padre della legenda della Roma Francesco Totti con un post su Twitter.