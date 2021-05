Lutto Lisa Vidal: Eva Longoria e Gabrielle Union mandano messaggi d'affetto all'attrice

Domenica scorsa l'attrice Lisa Vidal ha rivelato le sue difficoltà ad accettare la morte del figlio maggiore Scott Cohen, che a soli 28 anni si è suicidato lo scorso aprile. Il giovane, anche lui attore, è morto per le ferite di arma da fuoco provocate alla testa in uno scenario che è sembrato da subito e senza dubbio quello di un suicidio.

Mentre tutto il mondo festeggiava la festa della mamma, Vidal ha scritto un messaggio davvero commovente esponendo il suo stato d'animo e mettendosi a nudo: "Miei cari amici, il mio cuore si è infranto, fatto in un milione di pezzettini, soffro di un dolore allucinante; vi sto dicendo che mio figlio, il mio bellissimo bambino, il mio angelo, non c'è più, un pezzo del mio cuore è andato per sempre, il mio amato Scott Jarred Cohen è morto". Vidal ha poi riservato alcune parole del messaggio per descrivere la vita del figlio e il suo carattere.

Tra coloro che hanno mandato messaggi di sostegno e incoraggiamento a Vidal, in un giorno come quello della festa della mamma, quindi carico di emozioni, ci sono state anche Eva Longoria e Gabrielle Union, con la prima che ha postato: "Alla miglior mamma là fuori, possa Scott riposare in pace. Ti amo mia dolce Lisa". La Union, collega di Vidal in Being Mary Jane, ha scritto: "Voglio bene a te e (voglio bene) a Scott. Siamo qui per te, mamma!".

Anche altre attrici come Taraji P. Henson, Holly Robinson Peete, Essence Atkins e Francia Raisa hanno mostrato il loro sostegno via social.

Vidal aveva avuto Scott nel 1992 dal marito Jay Cohen, con il quale ha poi avuto altri due figli: Max, di 23 anni, e Olivia, di 18 anni.