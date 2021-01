Lutto a Masterchef Italia: morto uno storico concorrente

Lutto in casa Masterchef. Attraverso un post pubblicato sulla pagina ufficiale italiana del cooking show di Sky, la produzione ha annunciato la scomparsa di uno storico concorrente, che aveva preso parte alla terza edizione del programma TV.

Si tratta di Alberto Naponi, che era stato tra i concorrenti dell'edizione andata in onda nel 2014. L'uomo è morto all'età di 76 anni.

Nato a Cremona, era stato uno dei concorrenti più amati della terza edizione dello show di Sky, e sebbene non riuscì a portare a casa la vittoria fu comunque presente in TV anche nei mesi successivi a Masterchef, con altre esperienze televisive in altri programmi di cucina.

"È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia. Ciao Alberto" si legge nel breve messaggio, che è stato inondato di messaggi da parte dei fan, che evidentemente ricordano ancora con affetto la sua simpatia. "Che peccato, un uomo di classe e soprattutto molto simpatico...un galantuomo in tutto e per tutto" si legge in uno dei post, a cui hanno fatto eco tanti, che hanno voluto ricordare l'educazione e compostezza di Alberto. "Un uomo d'altri tempo, sempre composto ed educato. Con tutte le sue Paperine.. riposi in pace" è uno dei messaggi più apprezzati.

