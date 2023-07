M - Il Figlio del Secolo, svelato il cast che affiancherà il Mussolini di Luca Marinelli!

Giornata di grandi annunci dalle parti di Sky: nell'ambito delle celebrazioni per i suoi primi 20 anni in Italia, l'emittente satellitare ha infatti svelato i suoi programmi per la prossima stagione televisiva, offrendoci uno sguardo approfondito su alcuni dei prodotti più attesi tra cui, ovviamente, questa M - Il Figlio del Secolo.

Tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati, la serie le cui prime foto ci hanno mostrato Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini sarà uno degli eventi del prossimo anno: nell'attesa di saperne di più e confermando la sua uscita su Sky e NOW per il 2024, la produzione ha dunque finalmente confermato i nomi degli attori che affiancheranno la star di Lo Chiamavano Jeeg Robot.

Francesco Russo interpreterà Cesare Rossi, Barbara Chichiarelli sarà Margherita Sarfatti, Benedetta Cimatti vestirà i panni di donna Rachele, Federico Majorana interpreterà Amerigo Dumini, Lorenzo Zurzolo sarà invece Italo Balbo. E ancora Federico Mainardi che sarà Albino Volpi, Maurizio Lombardi darà volto a Emilio De Bono, Gianmarco Vettori sarà Dino Grandi, Gaetano Bruno interpreterà Giacomo Matteotti, Paolo Pierobon sarà il Vate Gabriele D’Annunzio, Gianluca Gobbi sarà Cesare Maria de Vecchi e Gabriele Falsetta ricoprirà invece il ruolo di Roberto Farinacci.

Un cast almeno sulla carta di livello assolutamente adeguato a una serie come quella di Joe Wright, che mira a presentarsi come uno dei prodotti di punta della rete. Cosa ne dite? Pensate che Sky abbia puntato sui nomi giusti? Diteci la vostra nei commenti!