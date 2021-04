M.O.D.O.K.: Jon Hamm, Whoopi Goldberg, Nathan Fillion e Bill Hader nel cast della serie

Nella nuova serie tv animata targata Marvel Television M.O.D.O.K., troveremo anche Jon Hamm, Whoopi Goldberg, Nathan Fillion e Bill Hader tra i suoi doppiatori.

Arriverà il 21 maggio 2001 su Hulu, e già dal cast che si ritrova, sembra davvero imperdibile.

Stiamo parlando di M.O.D.O.K., la nuova serie animata di produzione Marvel Television, che oltre ai già annunciati Patton Oswalt, Melissa Fumero, Ben Schwartz, Beck Bennett, Aimee Garcia, Wendi McLendon-Covey, Sam Richardson e Jon Daly aggiungerà adesso altre quattro star di Hollywood al suo arsenale (di doppiatori).

Jon Hamm (Mad Men, Baby Driver), Whoopi Goldberg (Ghost, Sister Act), Nathan Fillion (Castle, Buffy - L'Ammazzavampiri) e Bill Hader (Toy Story 4, IT - Capitolo Due), farannoda guest star nello show, e presteranno rispettivamente le loro voci ai personaggi di Iron Man, Poundcakes, Wonder Man e Angar the Screamer e The Leader.

Come recita la sinossi ufficiale dello show: "Nella nuova serie Marvel M.O.D.O.K., il supervillain megalomane M.O.D.O.K. (Patton Oswalt) sta da tempo cercando di realizzare il suo sogno: conquistare il mondo. Ma dopo anni di battute d'arresto e fallimenti nella lotta ai più grandi eroi della terra, M.O.D.O.K. ha condotto la sua organizzazione malvagia, A.I.M., al fallimento. Sollevato dall'incarico di leader di A.I.M., e alle prese con un matrimonio e una vita familiare similmente in pessime condizioni, il Mental Organism Designed Only for Killing, come recita il suo acronimo, deve ora affrontare le più grandi sfide che si sia mai trovato davanti"