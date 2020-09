M L'uomo della provvidenza: il nuovo libro su Mussolini dal Premio Strega Antonio Scurati

Dopo avervi parlato dei libri scritti da Ken Follet, questa volta vi segnaliamo una nuova opera scritta da uno degli autori più di successo degli ultimi anni: stiamo parlando di Antonio Scurati, che pubblicherà il secondo romanzo sulla storia di Mussolini.

Si intitola "M. L'uomo della provvidenza" e come potete leggere nel post di Bompiani presente in calce alla notizia, sarà disponibile in tutte le librerie a partire dal prossimo 23 settembre. Si tratta del secondo capitolo della trilogia dedicata ad uno dei periodi più bui della storia italiana del primo Novecento: l'avvento del fascismo e l'instaurazione della dittatura di Mussolini. Nelle oltre cinquecento pagine che compongono il romanzo, verrà esplorato il periodo che va dall'assassinio di Matteotti nel 1925, fino al 1932, quando saranno organizzati i festeggiamenti per i dieci anni dalla fondazione del partito fascista.

È grazie al primo libro che Antonio Scurati ha vinto l'ambito Premio Strega e siamo sicuri che anche questo nuovo capitolo riuscirà a soddisfare i suoi numerosi lettori.