Macaulay Culkin e Kieran Culkin torneranno a recitare insieme in questa nuova serie!

Uno spin-off su Roman per Kieran Culkin sarebbe una pessima idea al contrario della possibilità, adesso divenuta realtà, di lavorare "in famiglia": la star di Succession collaborerà con il fratello Macaulay Culkin in una nuova serie animata firmata Amazon Prime Video!

Lo show dal The Second Best Hospital in the Galaxy vedrà l'intera famiglia Culkin al completo! Infatti non solo la star di Mamma ho perso l'aereo! si unirà al cast ma anche i fratelli Rory Culkin , Christian Culkin e Shane Culkin e la scelta di chiamare al doppiaggio tutti i Culkin non è casuale! Nella serie animata, infatti, i fratelli Culkin dovranno interpretare i fratelli del dr. Plowp interpretato proprio dall'attore di Succession. Una scelta azzeccata che sancisce la prima collaborazione corale dei fratelli Culkin e il ritorno al doppiaggio di Macaulay dopo oltre dieci anni: recentemente l'attore ha parlato della "maledizione" di Mamma ho perso l'aereo.

La serie TV Prime Video segue le dottoresse aliene Dr. Sleech e la Dr. Klak, chirurghe di fama intergalattica impegnate costantemente ad affrontare parassiti “mangia ansia”, loop temporali illegali e malattie sessualmente trasmissibili nello spazio profondo! Un'avventura nello spazio per i fratelli Culkin animata dall'animatrice Robin Eisenberg, collaboratrice di lunga data di Amazon e Adult Swim. La prima stagione di The Second Best Hospital in the Galaxy esordirà su Prime Video a breve: la data sul calendario è il 23 febbraio 2024!