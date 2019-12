Macaulay Culkin scherza sull'età di Baby Yoda in The Mandalorian

Famoso per aver interpretato il pestifero Kevin McAllister in Mamma, ho perso l'aereo e nel relativo sequel, Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, Macaulay Culkin è cresciuto ma non ha perso il senso dell'umorismo, con il quale intrattiene i suoi follower sui social e qualche ora fa ha scherzato su Baby Yoda tramite Twitter.

Baby Yoda è il personaggio più iconico sinora sfornato da The Mandalorian, la prima serie live action dello Star Wars Universe.

Considerato il suo spirito da 'eterno Peter Pan', Macaulay Culkin non ci ha pensato due volte a paragonarsi in qualche modo al personaggio di The Mandalorian:"Se invecchiassi lentamente come Baby Yoda, farei un sacco di soldi in questo momento" ha twittato scherzando l'ex bimbo prodigio.



Ovviamente non sono mancati i commenti dei fan:"Ad un certo punto Kevin McAllister avrebbe semplicemente attirato gli uomini a casa sua per poterli cacciare come animali e torturarli" scrive un fan.

Un binomio piuttosto surreale ma divertente, come la simpatia di Macaulay Culkin, sempre pronto ad ironizzare su sé stesso e a coinvolgere i fan nelle sue bizzarre avventure.

Per quanto riguarda Baby Yoda, Jon Favreau disse:"Impareremo di più su di lui nel corso della stagione. Penso che ciò che abbia di fantastico George Lucas sia che abbia creato Yoda, un personaggio avvolto nel mistero, e questo è ciò che l'ha reso un archetipo e così mitico. Sappiamo del suo comportamento e di ciò che rappresenta ma non sappiamo molti dettagli della sua vita. Penso che sia per questo che le persone siano così così curiose di conoscere meglio questa piccola specie". Il personaggio è così virale che un fan ha deciso di tatuarsi Baby Yoda e di mostrare la foto del suo tatoo al mondo.

Jon Favreau ha dichiarato di voler riempire i vuoti di Star Wars grazie a The Mandalorian.