Macaulay Culkin, la star di Mamma, ho perso l'aereo lavora alla serie Midlife Crisis

La star di Mamma, ho perso l'aereo e American Horror Story, Macaulay Culkin, è impegnato nella realizzazione di una serie di documentari di viaggio sulla crisi di mezza età. Dopo essersi allontanato dalle scene per parecchi anni, Culkin è tornato di recente a calcare le scene nella nuova stagione della serie di Ryan Murphy.

Come riporta Variety, Culkin sta sviluppando un progetto intitolato Macaulay Culkin's Midlife Crisis. L'idea dello show è nata da un tweet del 2020 pubblicato dall'attore sull'imminente compimento del suo 40° compleanno.



Il tweet, che sottolineava l'età di colui che è ricordato universalmente come il piccolo Kevin McCallister di Mamma, ho perso l'aereo, divenne virale con oltre 70.000 risposte.

Il progetto è stato creato in collaborazione con Lightbox, che di recente si è occupato di The Princess, il documentario sulla principessa Diana presentato al Sundance Film Festival. Macaulay Culkin ha partecipato ad American Horror Story 10, facendo scalpore per una scena di sesso con Kathy Bates.



"Mack rimane iconico e amato come sempre: un fenomeno dei social media, un imprenditore di Internet e un membro laborioso della sua tribute band a tema pizza, Velvet Underground. Nonostante il suo status leggendario, come tutti noi, deve confrontarsi con ciò che significa essere un tipo normale di mezz'età, con una compagna e un nuovo bambino che presto avrà la stessa età di quando lui è diventato un enorme personaggio e una superstar a livello globale. Siamo entusiasti di lavorare con lui attraverso le nostre crisi di mezz'età a questo entusiasmante progetto!" ha dichiarato Lightbox.



Macaulay Culkin ha risposto:"Wow, grazie Lightbox. Grazie per avermi ricordato che sono un quarantenne. Bene, piuttosto che renderlo un grande problema immagino che dovremmo realizzarci uno show. Ha senso".



Nel frattempo sul web si parla da giorni del possibile matrimonio per Macaulay Culkin, con la compagna Brenda Song, con la quale nel 2020 ha avuto il primo figlio, Dakota.