Maccio Capatonda, arriva la nuova serie Maccioverse: ecco il trailer e la data d'uscita

Dopo averlo intravisto nel primo trailer di Rapiniamo il Duce, nuovo film Netflix con Miriam Leone e Edoardo Leo, Maccio Capatonda torna anche nel trailer di Maccioverse, la nuova serie originale distribuita da Elimobile.

Composta da un totale di 5 episodi, la serie sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Elisium ogni lunedì a partire dal 26 settembre. Sempre a partire da lunedì, Elimobile entrerà nelle case dei suoi clienti con Elivision, la nuova app per smart tv con cui sarà possibile fruire di tutti i contenuti esclusivi della piattaforma. Maccioverse è nata da un’idea di Marcello Macchia (in arte Maccio Capatonda), che lo ha visto autore insieme a Danilo Carlani, Clemente Meucci, Andrea Mancini e Luigi Luciano (Herbert Ballerina) e regista insieme a Danilo Carlani e Alessio Dogana.

La storia racconta di Maccio, un lavoratore 2.0 che si ritrova a essere inglobato in quegli strumenti tecnologici che ora sono così tanto utili quanto distruttivi. Vivere in una perenne call di lavoro, tra freeze dello schermo, mal di schiena e bizzarri effetti collaterali nella vita di tutti i giorni è una delle tante condizioni che Maccio si ritroverà ad affrontare, cercando di districarsi tra mondo virtuale e reale. Ambientata a Roma in un futuro distopico alla Black Mirror, Maccioverse parla di tutti noi, di come cambieranno i nostri gusti, le nostre abitudini e i nostri sentimenti a causa della tecnologia: perché sarà pure vero che sta cambiando le nostre vite ma sempre più spesso ci rende dei veri scemi!

Maccio Capatonda è il protagonista Maccio, a cui si affiancano come co-protagonisti Myriam Lugarà (Myriam), Valerio Desirò (Valerio), Pippo Lo Russo (Pippo) e Luca Confortini (Luca).

Ricordiamo che i fan possono trovare Maccio Capatonda come doppiatore in DC League of Super Pets, il nuovo film d'animazione di Warner Bros. basato su personaggi DC Comics.