Maccio Capatonda in esclusiva a Everyeye: "Con MaccioVerse creo il mio Black Mirror"

Maccio Capatonda è pronto a tornare con Maccioverse, una nuova serie originale distribuita da Elimobile in cui il metaverso si incontra (e si scontra) con Black Mirror, dando vita ad una produzione dal tono esilarante ma al contempo riflessivo.

La storia ambientata a Roma in un futuro distopico racconta le vicende di Maccio, un impiegato che si ritrova di fatto inglobato dagli strumenti tecnologici con cui lavora ogni giorno che lo costringe a vivere in una perenne call di lavoro tra disturbi posturali, schermi bloccati e difficoltà comunicative di ogni sorta come avete avuto modo di vedere voi stessi nel trailer di Maccioverse.

Parlando del sempre più complesso rapporto tra uomo e tecnologia, il comico che ha preso parte anche alla seconda stagione di LOL ha detto: "Ho rivisto tutte le stagioni di Black Mirror almeno 3 volte e guardando tutto ciò che è distopico più o meno in generale, mi sono resa conto che è un tema che può essere declinato facilmente e ho pensato così di farne una versione comica. Tra l'altro anche io ho un rapporto con la tecnologia alquanto controverso".

Maccioverse, composta da 5 episodi, è disponibili in streaming con il primo episodio dallo scorso 26 settembre sulla piattaforma Elisium. Vedrete questa nuova serie? Ditecelo nei commenti.