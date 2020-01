MacGruber: NBC annuncia la serie con Will Forte per il suo nuovo servizio streaming

Come annunciato da NBC Universal, lo studio ha intenzione di riportare sullo schermo il personaggio di MacGruber, nato dalla mente di Will Forte quando militava tra le fila del Saturday Night Live e protagonista anche di un film tutto suo.

A quanto pare, infatti, il colosso dell'intrattenimento ha intenzione di produrre una serie tutta su MacGruber da far esordire su Peacock, il nuovo servizio di streaming digitale della compagnia, il cui lancio ufficiale dovrebbe avvenire entro quest'anno. La popolarità del personaggio è dovuta alla sua apparizione nel Saturday Night Live, dove è stato creato dallo stesso Will Forte, con le sue rocambolesche e paradossali avventure così apprezzate dai fan che ne è stato realizzato persino un lungometraggio per il cinema diretto da Jorma Taccone. Inizialmente era stato previsto proprio un sequel cinematografico.

Forte tornerà alla sceneggiatura del progetto (e ovviamente nei panni del protagonista) nonché in qualità di produttore esecutivo mentre la stessa Jorma Taccone si occuperà della regia e della scrittura insieme a Forte degli episodi. Gli altri produttori esecutivi al lavoro sulla serie saranno Lorne Michaels, John Solomon, John Goldwyn, Andrew Singer e Erin David.

Prodotto da Universal Television, la serie riprenderà dieci anni dopo gli eventi narrati nella pellicola. MacGruber è stato in prigione durante tutto questo tempo, ma verrà rilasciato all'inizio della serie e si prepara a dare la caccia a un pericolosissimo nemico. Ecco la sinossi ufficiale diffusa proprio ieri: "Dopo esser rimasto in prigione per oltre un decennio, l'ultimo eroe americano e ultra-patriota MacGruber viene finalmente rilasciato. La sua missione: sconfiggere un misterioso villain del suo passato, il comandante dei brigadieri Enos Queeth. Con il mondo intero in pericolo, MacGruber (Will Forte), Vicki e Piper dovranno intraprendere una corsa contro il tempo per sconfiggere le forze del male. Solo per scoprire che il male... potrebbe risiedere tra loro".

Ancora in dubbio il ritorno di Kirsten Wiig, con Forte che è l'unico membro del cast originale ufficialmente confermato finora. Ma visto che la sinossi cita i nomi di Vicki e Piper è più che probabile un ritorno.