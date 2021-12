MacGruber, gli showrunner: 'abbiamo tentato di convincere Christopher Nolan a dirigere'

Più di un anno fa NBC ha annunciato la serie MacGruber che ora è finalmente pronta ad esordire sul servizio di streaming Peacock. Prima del suo debutto, gli showrunner Jorma Taccone e John Solomon hanno rivelato che Christopher Nolan avrebbe potuto dirigere un episodio.

Il regista nominato all'Oscar è un grande fan del maldestro detective creato da Will Forte, è bizzarro ma il team creativo ha tentato seriamente di coinvolgerlo nel progetto. In un'intervista con Collider, gli showrunner Jorma Taccone e John Solomon hanno rivelato di aver fatto del loro meglio per convincerlo a dirigere almeno una puntata dello show:



“Siamo stati implacabili nel perseguirlo, ci ha inviato una nota super dolce perché non è potuto venire al tavolo di lettura, ma lo avevamo invitato. Gli abbiamo offerto qualsiasi episodio che volesse dirigere [ride]. Penso che sia arrivato a un punto in cui è tipo, 'Non farò davvero parte del tuo mondo, ma lo apprezzo'."



Nonostante la sua reputazione di essere uno dei registi più popolari e acclamati, Nolan non si è prestato a questa esperienza ma senza dubbio guarderà MacGruber dato il suo apprezzamento per il film del 2010 diventato un cult istantaneo. Non ci resta che immaginare ciò che sarebbe potuto essere, se avesse accettato l'offerta. Intanto il cast di Oppenheimer si sta ampliando, con Florence Pugh, Rami Malek, e Benny Safdie che si aggiungono a Robert Downey Jr., Matt Damon e Cillian Murphy.