MacGyver: le 5 cose più pazze realizzate dal protagonista della serie

MacGyver è passato dall'essere uno show televisivo di successo a far parlare di sé grazie al suo personaggio principale incredibilmente pieno di risorse. MacGyver era un esercito, ma composto da un solo uomo che poteva usare qualsiasi oggetto in giro per realizzare le invenzioni più improbabili e superare le missioni.

MacGyver si è spesso trovato coinvolto in situazioni pericolose, ma avendo giurato di non usare mai armi da fuoco dopo un incidente d'infanzia, ha comunque trovato un modo per superare le missioni con un misto di rapidità e ingegno incredibile. Ecco le sue 5 soluzioni più folli:

Il deltaplano: MacGyver, dopo aver sfidato le leggi della fisica con l'uso di oggetti di uso quotidiano, ha voluto conquistare il cielo e lo ha fatto realizzando un deltaplano da un satellite caduto, un paracadute e del nastro adesivo. Maledette aziende aeronautiche che spendono milioni per fare analisi e studi progettistici quando basterebbe un po' di nastro adesivo e qualche pezzo generico recuperato qua e là. La macchina ipnotizzatrice: MacGyver riesce a inventare una macchina per l'ipnosi. Usiamo il termine "inventato" perché nessun altro nella storia del mondo è riuscito a ottenere altrettanto soprattutto perché lo ha fatto in un pomeriggio usando elementi provenienti da scienziati che chiaramente non hanno idea che le loro macchine possano essere usate per controllare gli esseri umani. Gli scienziati non lo sapevano, ma lui sì. Che genio! La macchina della verità: MacGyver ha anche realizzato una macchina della verità usata dalla polizia mentre era su un treno alla ricerca di un avvelenatore. Qui ha pensato di usare un bracciale per la pressione sanguigna e una sveglia per creare un kit per la macchina della verità che avrebbe fatto scattare l'allarme se qualcuno avesse mentito. La super forza: semplicemente allungando le molle del letto e attaccandole a dei tubi vicino a una porta, ha pensato di creare una catapulta per lanciare un letto sulla porta dei nemici. Provate a immaginare la quantità di forza necessaria per lanciare qualcosa di così pesante con una forza sufficiente da avere qualsiasi tipo di effetto su dei cattivi. MacGyver c'è riuscito! Il defibrillatore: la maggior parte delle persone che hanno dimestichezza con questi tipi di strumenti preferisco ancora utilizzare i dispositivi certificati dal punto di vista medico quando si tratta di una situazione pericolosa per la vita. MacGyver non è "la maggior parte delle persone". Tutto ciò di cui ha bisogno sono due candelabri, un cavo per microfono e un tappetino di gomma. Con questi oggetti, MacGyver è pronto ad aiutare il suo amico (Craig) durante un infarto. Nel caso ve lo stiate chiedendo, MacGyver ha preso il filo del microfono, lo ha attaccato ai candelabri di metallo, avvolto il tappetino attorno a loro per evitare l'elettrocuzione, e poi ha bloccato il defibrillatore improvvisato nel petto del suo amico. Sì, in qualche modo ha funzionato davvero.

Vi lasciamo alle curiosità sulla serie originale MacGyver. Sapevate, inoltre, che il protagonista della serie reboot di MacGyver, Lucas Till, ha pensato di suicidarsi per colpa del produttore della serie?