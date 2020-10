MacGyver: ecco le 5 creazioni più fantasiose fatte dal protagonista

Per i fan della TV degli anni '80, non esiste un eroe più innovativo di MacGyver. Le avventure del genio scientifico e soldato delle forze speciali sono diventate celebri e hanno riguardato ambiti differenti come la protezione dell'ambiente contrapposte alle missioni di spionaggio.

MacGyver non crede alle pistole, usa solo il suo ingegno e il suo fidato coltellino svizzero e qualunque cosa trovi in giro per sfuggire alle situazioni pericolose in cui si trova spesso. È arrivato quindi il momento di tornare agli anni '80 con le 5 cose migliori che MacGyver ha costruito dal nulla:

Aereo ultraleggero: con l'avanzare delle stagioni, le idee di MacGyver sono diventate più grandi e più esagerate. Per iniziare la quinta stagione, Mac ha dovuto far uscire un agente americano da un campo di prigionia straniero. Quando il suo primo piano non funziona a causa dell'infortunio dell'agente, Mac passa al piano B, costruendo un piccolo aeroplano a due posti. Raccogliendo provviste in tutto il campo, Mac non perde tempo a creare il velivolo, dicendo all'agente che ha bisogno di quattro o cinque ore di privacy. Questa è una delle improvvisazioni più incredibili e fantastiche di MacGyver perché creò un velivolo semplicemente usando tronchi di bambù, una tenda, uno pneumatico di una carriola, il motore di un tosaerba e del nastro adesivo. Telescopio: usando semplicemente un giornale, una lente di ingrandimento e un orologio di cristallo, MacGyver ha realizzato un funzionale ed elegante telescopio. MacGyver aveva il compito di testare la sicurezza di una struttura militare con un sistema informatico avanzato. Quando inizia il test e ha bisogno di entrare nell'edificio, Mac passa all'uso della bassa tecnologia per ottenere il codice di sicurezza utilizzando un rudimentale telescopio. Bazooka: nel corso degli anni, abbiamo visto MacGyver realizzare diverse varianti di siluri, lanciarazzi e bazooka. Durante il "Three For the Road" della seconda stagione, Mac finisce in un inseguimento in macchina e ferma i cattivi con il suo mortaio fatto in casa. Mentre è in fuga con una coppia in un'auto d'epoca, usa le parti dell'auto per modellare un bazooka che usa per lanciare pezzi stessi del veicolo ai suoi inseguitori. Ciò che ha reso ancora più impressionante la creazione è l'averla realizzata mentre l'auto è in movimento. Mitragliatrice: fin dall'inizio ci è stato dimostrato che MacGyver non è come gli altri eroi. Mentre, ad esempio, cammina attraverso il campo nemico, lo vediamo raccogliere oggetti casuali, presumibilmente già ideando un piano folle. Una volta disabilitato un missile con una graffetta, utilizza dei fiammiferi, una corda e un bastone per trasformare il fucile di una guardia in un'arma automatica. Jetpack: nel finale della serie, MacGyver incontra il figlio da tempo scomparso Sam, un fotoreporter, e lo aiuta a raccontare la storia dei ribelli cinesi. Sebbene questa sia la sua ultima avventura, ha tempo per tirare fuori un ultimo trucco dal cilindro. Quando lui e Sam sono bloccati nelle viscere di una nave, Mac usa le cinture di sicurezza per le imbracature, le collega ai tubi di una idropulitrice e usa la pressione dell'acqua per creare un jetpack. Durante la costruzione, Mac dà a Sam il suo amato coltellino svizzero.

Sebbene questa sia la sua ultima avventura, ha tempo per tirare fuori un ultimo trucco dal cilindro.