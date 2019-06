MacGyver: Levy Tran promossa a series regular nella quarta stagione

Fan di Desi, non disperate: Levy Tran sarà ancora a lungo parte di MacGyver. L'annuncio arriva a poche settimane dalla notizia del rinnovo per una quarta stagione della serie che, ricordiamo, qui in Italia è possibile vedere sul canale Rai 2.

Sembra appena ieri che annunciavano, con grande perplessità di chi era cresciuto con l'originale, l'arrivo di una serie reboot del cult con Richard Dean Anderson.

Molti l'avevano data per spacciata fin da subito, ma alla faccia dei detrattori, le avventure del nuovo MacGyver con Lucas Till come protagonista non solo non sono ancora giunte al termine, ma continueranno sotto l'egida degli showrunner Peter M. Lenkov e Terry Matalis.

E a continuare saranno anche quelle di Levy Tran nel ruolo di Desi, specialmente a seguito della promozione dell'attrice a series regular.

Una delle prime donne a diplomarsi alla U.S. Army Ranger School ed ex-membro della squadra speciale formata da operativi della SAS, della Delta Force e della CIA, Desiree "Desi" Nguyen (Tran) ha fatto il suo debutto nel quindicesimo episodio della terza stagione, "K9 + Smugglers + New Recruit", dopo essere stata personalmente scelta dal suo predecessore, Jack Dalton (George Eads).

Sarebbe stato davvero un peccato non avere abbastanza tempo per poter esplorare e sviluppare ulteriormente un personaggio così interessante. Per fortuna, non è un problema che dovremo porci nell'immediato futuro.

E ora non ci rimane che attendere la quarta stagione di MacGyver.