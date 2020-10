MacGyver: i migliori 5 episodi che vanno visti assolutamente

Tra riproposizioni in Tv, cofanetti Home Video in edizione speciale e serie reboot, crediamo sia giusto ritornare a ricordare la celebre serie originale MacGyver con l'iconico Richard Dean Anderson. In questo articolo non vogliamo propriamente descrivere i migliori 5 episodi, ma quelli che hanno maggiormente rappresentato la serie originale.

Pilota (episodio 1, stagione 1): il primo episodio stabilisce subito la prima regola basilare di MacGyver: la risoluzione dei problemi. Dopo una scena d'apertura in cui il protagonista salva un pilota da caccia abbattuto e ferma il timer di una bomba con una graffetta, viene chiamato per salvare una squadra di scienziati dopo che un sabotatore ha fatto esplodere una bomba nel loro laboratorio, provocando una perdita di gas tossico. Iniziamo a comprendere anche alcuni aspetti strani dello show come ad esempio il protagonista che vive in un osservatorio abbandonato che scompare dopo questo episodio e conosciamo Elcar, interpreta Andy Colson, un ingegnere scettico che è ripetutamente sbalordito dal successo di MacGyver. Inoltre, inizialmente il protagonista usa una pistola, che presto sarebbe diventata un tabù. Da questa puntata iniziale, però, il pubblico può comprendere la vera filosofia dello show. Jack il bugiardo (episodio 6, stagione 2): il piccolo cast principale di MacGyver ha dato allo spettacolo una notevole flessibilità in termini di trama, ma Mac spesso mostrava il suo meglio quando lavorava con uno dei pochi personaggi ricorrenti. Il principale tra questi era Jack Dalton (Bruce McGill), pilota di linea, adorabile ladro e incredibilmente fastidioso. Gli intrighi implacabili di Dalton e la ricerca di una fetta più grande della torta hanno costretto MacGyver a vestire i panni di un uomo esasperato, giurando sempre che non si sarebbe mai più fatto prendere in giro. L'energia comica scaturita da questo incontro ha permesso agli spettatori di non annoiarsi mai. Gioco duro (episodio 13, stagione 3): MacGyver ha mostrato il meglio di sé nella sua terza e quarta stagione, mescolando imitazioni di film scadenti con sciocchi tentativi di dramma sociale senza mai impantanarsi troppo, e assicurandosi di inserire abbastanza storie di avventura semplici per evitare di diventare stantio. Lo spettacolo, quindi, ha voluto correre dei rischi e in Gioco duro si può osservare MacGyver nei panni di allenatore di una squadra di hockey del liceo. Il messaggio morale di questo episodio è indimenticabile. Giocando con il passato (episodio 2, stagione 4): MacGyver non usa pistole e in questo episodio scopriamo il motivo. L'episodio mostra MacGyver mentre torna nella sua vecchia città natale per riunirsi con i suoi migliori amici d'infanzia. C'è una capsula del tempo coinvolta, ma prima che i tre uomini possano andare a scavare per prenderla, MacGyver si trova a dover discutere con i figli adolescenti dei suoi due amici, uno dei quali è un drogato di crack. L'altro, interpretato da Jason Priestly, crea uno scontro con il trafficante di crack locale e decide che rubare una pistola è l'unico modo per proteggersi. Quando Priestly sfugge ai cattivi in ​​un ospedale abbandonato, Mac lo segue, e gli vengono in mente alcuni flashback del passato dove proprio una pistola aveva rovinato la sua vita. Il ritorno di Murdoc (episodio 6, stagione 5): cosa c'è di meglio di un cattivo omicida e assurdamente teatrale? Costringere un eroe a collaborare lui. In questo episodio osserviamo un gruppo internazionale di assassini che una volta usavano Murdoc per svolgere il loro lavoro sporco, ma quando questo decide di abbandonarli, loro si vendicano rapendo la sorella innocente e mettendola alla fine di una raccolta di trappole, mitragliatrici e serpenti conosciuta come "Death Row". Murdoc, quindi, chiede aiuto a MacGyver per salvarla e danno vita ad uno degli episodi più belli dello show.

Vi lasciamo alle curiosità sulla serie originale MacGyver. Sapevate, inoltre, che il protagonista della serie reboot di MacGyver, Lucas Till, ha pensato di suicidarsi per colpa del produttore della serie?