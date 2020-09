MacGyver: quando un detto popolare entrò nell'Oxford Dictionary

Era il 2015 e a distanza di 30 anni il celebre vocabolario inglese ufficializzava il verbo “To MacGyver”, dandogli il significato di “fare o riparare qualcosa in modo improvvisato o con inventiva, facendo uso di qualunque oggetto a portata di mano”.

Negli anni '80 tutti conoscevano MacGyver, il protagonista dell'omonima serie televisiva d'azione che tra le innumerevoli capacità vantava quella di utilizzare un qualsiasi oggetto di uso comune come un tubo, un nastro isolante o una graffetta per creare un'arma potenzialmente mortale con il suo immancabile e indistruttibile coltellino svizzero.

Questa genialità mostrata dall'eroe interpretato da Richard Dean Anderson è entrata nella cultura popolare divenendo ben presto un detto che nel 2015 venne coniato come un verbo ufficiale e inserito nell'Oxford Dictionary.

Si è trattato certamente di un grande riconoscimento sia per la serie che per i fan di lunga data. MacGyver, infatti, appassionò milioni di spettatori dal 1985 al 1992 grazie all'unione tra scienza, in particolare fisica e chimica, e azione alla James Bond.

Ricordiamo inoltre che MacGyver era un personaggio stranamente tenero di cuore e dall'animo incredibilmente solitario, che accusava pesantemente l'uso delle armi e pertanto preferiva utilizzare le sue grandi conoscenze scientifiche o al massimo i pugni. Era, inoltre, un ex agente governativo che lavorava per la Phoenix Foundation, pertanto a volte doveva riuscire a divincolarsi da situazioni molto delicate e complesse.

Insomma, se non lo sapevate, ora ogni volta che provate a riparare qualcosa con qualche improbabile utensile, sappiate che state "MacGyverando", anche se effettivamente in italiano non suona benissimo.

