Mackenyu non tradisce One Piece per Hunter X Hunter: 'Non interpreterò nessuno'

Mentre One Piece fa la storia su Netflix, il cast si gode il successo dello show live-action dell'anime e manga giapponese. L'attore che interpreta Zoro, durante una delle numerose interviste, ha rivelato il suo anime preferito ma ha accompagnato tale informazione con una notizia deludente per i fan.

"Sai, non è una cosa che mi piacerebbe fare, ma il mio preferito, uno dei miei anime preferiti è Hunter x Hunter, che adoro, quindi urlo a Hunter x Hunter", ha dichiarato l'attore in una recente intervista per Collider.

Ma poi alla domanda 'chi vorresti interpretare', l'attore ha risposto: "No, non interpreterò nessuno".

Niente partecipazione di Mackenyu ad un eventuale live-action di Hunter x Hunter. In compenso però l'attore ha già recitato in un altro anime live-action oltre a One Piece!

L'attore ha recitato anche in Jojo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Capitolo I: qui Mackenyu interpreta Okuyasu Nijimura. Lo sapevate voi? Ma non è finita qua: l'attore ha interpretato anche Souta in Tokyo Ghoul S e Eiji Tomari in Kamen Rider Drive: Surprise Future. Insomma: Mackenyu di anime ne conosce e ne ha molta esperienza, ma proprio nel suo preferito, Hunter x Hunter, non sembra aver intenzione di partecipare.

Pensate che sia una scelta giusta? Lasciateci un commento per farcelo sapere!