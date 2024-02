Mackenyu stava per rifiutare la parte di Zoro in One Piece senza saperlo!

Le coincidenze durante i processi di casting sono tantissime, e alcune rischiano di essere "fatali", proprio come stava per succedere a Mackenyu, che ha davvero rischiato di non interpretare Zoro nel live action di One Piece su Netflix.

Questo aneddoto l'ha raccontato lo stesso attore durante un'intervista per un programma televisivo giapponese. Mackenyu stava girando un film a Budapest in quel periodo (che non è andato benissimo, ve lo raccontavamo nella nostra recensione de I Cavalieri dello Zodiaco) e dalla produzione gli avevano chiesto di non accettare provini durante le riprese del film.

E infatti Mackenyu aveva rifiutato l'audizione per One Piece senza nemmeno saperlo, però, visto che l'offerta era arrivata ma senza che venisse rivelato il titolo dell'opera. Non solo, Mackenyu era anche all'oscuro del ruolo per cui avrebbe dovuto fare il provino.

"Ho rifiutato il provino, ma l'offerta è poi arrivata di nuovo" ha raccontato l'attore "solo che in quel momento avevo sentito voci sul fatto che potesse essere One Piece". A quel punto Mackenyu ha chiesto per che ruolo fosse l'audizione, senza però ottenere risposta dalla produzione. Avendo però capito che era qualcosa di grosso ha detto: "Se mi dite che ruolo è allora farò il provino". Allora gli è stato rivelato che era per Zoro in One Piece, ruolo per cui evidentemente volevano che facesse il provino, visto che gli è stato offerto una seconda volta.

A quel punto Mackenyu ha accettato e possiamo tranquillamente dire che il provino è andato molto bene.

E voi la sapevate questa? Vi è piaciuta la sua interpretazione? Diteci la vostra nei commenti, e sapevate che Zoro è il figlio di... Hattori Hanzo?