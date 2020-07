Mad Men, il creatore Matthew Weiner tornerà con una serie mistery: tutti i dettagli

Matthew Weiner è un artista di indubbio talento, e dopo essersi fatto conoscere come produttore della celebre serie I Soprano, ha stupito il pubblico creando l'ottima Mad Men: per questo l'annuncio di una nuova serie potrebbe far felici molti spettatori.

Sebbene la sua recente creatura per Amazon Prime, I Romanoffs, non abbia incontrato il favore di tutti, con un nuovo progetto Weiner potrebbe ritornare alla ribalta e conquistare anche i fan della sua storica serie. A darne l'annuncio è Variety, citando una fonte anonima ma affidabile: non c'è ancora l'ufficialità da parte del regista, ma si parla già del network che la produrrà, ovvero FX.

La trama è avvolta nel mistero, ma il genere di appartenenza indicato è "mistery dramedy". Potremmo quindi avere a che fare con elementi del racconto mistery ma senza rinunciare ad un tocco ironico o comunque da comedy americana. Gli episodi avranno una durata di mezz'ora ciascuno e a quanto pare oltre che come ideatore, Weiner è coinvolto anche in veste di sceneggiatore, regista e produttore esecutivo.

Sebbene abbia lasciato Netflix da poco, gli spettatori sono ancora molto affezionati ad una serie rivoluzionaria come Mad Men, produzione che riuscì ad ottenere moltissimi riconoscimenti anche da parte della critica. Non resta che attendere ulteriori notizie per saperne di più sul nuovo progetto.