Mad Men, fiori d'arancio vista per Don Draper: Jon Hamm si sposa con Anna Osceola?

Secondo quanto riporta People nelle ultime ore, la star di Mad Men, Jon Hamm, si sarebbe ufficialmente fidanzato con la sua compagna Anna Osceola dopo due anni di relazione. Al momento la notizia non è stata confermata dall'entourage dell'attore ma diversi media hanno riportato la notizia nelle ultime ore.

Hamm e Osceola si sono conosciuti nel 2015 sul set di Mad Men ma ha iniziato la propria relazione soltanto nel 2020.

La prima uscita ufficiale della coppia risale al marzo 2022, esattamente un anno fa, in occasione della promozione del film Confess, Fletch, nel quale entrambi hanno recitato.



Intervistato da Howard Stern nel suo talk show, lo scorso mese di settembre, Jon Hamm - tra i protagonisti del sequel di Top Gun - parlò proprio della possibilità di sposarsi:"Sono nel mezzo di una relazione in questo momento, ed è confortevole. È la sensazione di prendersi cura di qualcun altro e di essere accudito".



Nel talk show, Hamm ha dichiarato di essere molto innamorato e di essere in una relazione in cui è aperta la possibilità di un matrimonio, avere figli e "definire una nuova versione di felicità, vita e benessere".



In passato Jon Hamm ha avuto una lunga relazione con Jennifer Westfeldt dal 1997 al 2015. Nel frattempo qualche mese fa è stato confermato il sequel di Confess, Fletch, film nel quale Hamm ha recitato proprio con la sua futura moglie Osceola.