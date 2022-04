Mad Men, Kiernan Shipka vuole uno spin-off su Sally Draper

A 15 anni dal debutto di Mad Men su AMC e a 7 dalla sua conclusione, c'è chi vorrebbe già un reboot della celebre serie con protagonista Jon Hamm, ma Kiernan Shipka chiede invece a gran voce uno spin-off su Sally Draper.

Kiernan Shipka ha trovato la fama grazie alla serie Netflix Le Terrificanti Avventure di Sabrina, ma la ragazza aveva già un titolo di tutto rispetto nel curriculum che le ha permesso di ottenere il ruolo da protagonista nello show dell'Archieverse.

Shipka ha infatti interpretato Sally Draper, la figlia di Jon Hamm e January Jones nell'acclamata serie tv di AMC Mad Men, durata 7 stagioni e conclusasi ormai già 7 anni fa.

E mentre c'è chi vorrebbe una nuova iterazione dello show, l'attrice è convinta che ci sia ancora qualcuno che ha qualcosa da dire...

"Non ho ancora finito con Sally" spiega ai microfoni di ET, affermando che la storia del suo personaggio non è ancora giunta al termine "Non penso che resterebbe a New York... Secondo me se ne andrebbe a Los Angeles. Ma di certo c'è ancora tanto da raccontare, non ho finito con lei".

E chissà se il network approverebbe un simile progetto... Magari potrebbe tornare anche Jon Hamm per un cameo, specialmente considerando che i due continuano a incontrarsi un po' dappertutto.

"Adoro rivederlo. Ultimamente lo incontro ovunque, è così divertente!" ha infatti rivelato Shipka.

E voi, che ne pensate? Vorreste vedere uno spin-off di Mad Men su Sally Draper? Fateci sapere nei commenti.