Madame nella bufera sui social: 'Non faccio foto con chi non compra i miei cd'

Madame è una delle artiste più promettenti del panorama italiano ma uno dei suoi ultimi post pubblicato sui social ha causato molta polemica. La cantante ha infatti sottolineato di non essere disposta a concedere foto a chi non conosce la sua musica, non compra i suoi cd, o non va ai suoi concerti.

"Se non hai ascoltato il disco, o se non hai preso il cd o il biglietto, o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me, non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 ore solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni".

Proprio queste sue parole l'hanno mandata in tendenza sui social e sono stati in molti a sottolineare che questo suo sfogo è stato poco corretto nei confronti del pubblico. Un utente in modo piuttosto ironico ha scritto: "Fan di Madame da domani andate in giro con lo scontrino della Mondadori o con la ricevuta di ticketone per dimostrarle che siete suoi fan in caso la incontrate, dopo il green pass, il Madame pass".

Una ragazza ha poi aggiunto: "Io che studio fino alle 3 di notte per poter superare l'esame su Madame in modo da poterle tranquillamente chiedere una foto". E ancora: "Madame non sei la prima ventenne che fa successo, volevo dirtelo".

Sulla polemica è intervenuto anche Ermal Meta, che ha voluto ricordare a Madame quanto i social non siano sempre il mezzo più opportuno per esprimersi: "Franci, questo tweet verrà preso male come successe con il mio di qualche anno fa (in effetti il mio fu un po' una ca*ata). Se stai passando una brutta giornata, dimentica Twitter".