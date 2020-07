Maddalena Corvaglia incanta Instagram con le foto al mare, i fan: 'illegale'

Anche Maddalena Corvaglia si aggiunge alla lunga schiera di vip che si stanno rilassando al mare insieme alla famiglia. L'ex Velina è in Salento per alcuni giorni di relax, ovviamente documentati attraverso il proprio profilo Instagram dove ha incantato tutti.

La modella ha pubblicato le due fotografie che trovate in calce, che sono immediatamente state sommerse di like e commenti degli utenti, che hanno apprezzato non solo la sua straordnaria forma fisica (la Corvaglia pratica sport regolarmente), ma anche la semplicità.

Nella prima foto Maddalena si dice "rinata" al punto che l'aria di mare la fa sentire "una regina". Costume nero in due pezzi, la Corvaglia è stata definita da molti "una dea", ed alcuni hanno definito le fotografie "illegali" per l'alto tasso erotico che sprigiona, sebbene non sia mai caduta (come sempre nel suo stile) nella volgarità.

Nella giornata di ieri abbiamo riportato le fotografie al mare di Melissa Satta, una "collega" della Corvaglia, in quanto anch'essa Velina, che è tornata nella sua Sardegna dopo il lockdown insieme al marito Kevin Prince Boateng ed il piccolo Maddox. Sempre ieri, è diventata virale anche la foto sexy di Eleonora Pedron, che si è fatta ritrarre dal compagno sdraiata sul letto in costume. Oggi è la volta di Maddalena Corvaglia.