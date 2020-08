Maddalena Corvaglia sfida a distanza con la Canalis: l'estate si fa hot con le ex veline

Se dovessimo scegliere la coppia di veline più famosa di tutti i tempi, tutti noi penseremmo sicuramente ad Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Il duo di Strisca la Notizia più iconico di tutti i tempi si sfida sui social con provocantissime foto in costume che mandano in delirio i follower.

Nei giorni scorsi Elisabetta Canalis ha mandato in tilt Instagram indossando un costume intero bicolore particolarmente trasparente che non riusciva a contenere le forme esplosive della bellissima mora. Anche se le vacanze in Sardegna sono ormai un ricordo lontano, l'ex compagna di George Clooney sfoggia un fisico da paura ottenuto anche grazie intensissimi allenamenti in palestra.

In questa sexy sfida a distanza non è di certo Maddalena Corvaglia che, nelle ultime ore ha pubblicato una sensuale foto in riva al mare. La bella velina bionda indossa un costume nero sgambatissimo ed inginocchiata sul bagnasciuga attraversata dalla tenue luce del tramonto. In quest'immagine è possibile non notare il segno del costumo e volgere l'attenzione a quel lato b definitissimo.

Anche la Corvaglia come la Canalis è appassionata di fitness, in passato era possibile vedere allenamenti congiunti delle due ex veline sui social. Sembra che il rapporto tra le due si sia nei mesi scorsi incrinato irrimediabilmente a causa di un litigio. Ancora non si conoscono le ragione di questa discussione ma alcuni pensano che alla base di tutto vi siano screzi economici derivanti dal centro sportivo che insieme avevano fondato a Los Angeles che poi sarebbe stato chiuso velocemente.