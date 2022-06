Made For Love: HBO cancella lo show con Cristin Milioti dopo due stagioni

Made for Love è arrivato al capolinea. HBO Max ha cancellato la serie dark comedy dopo due stagioni come confermato da Deadline. La stagione 2 si è conclusa il 19 maggio negli Stati Uniti e fungerà da finale della serie.

"Siamo estremamente grati per il viaggio davvero spettacolare di queste ultime due stagioni, per gentile concessione di Alissa Nutting, Christina Lee, Cristin, Billy, Ray e l'intero cast e il team creativo di Made for Love, in particolare Zelda il delfino parlante e l'amore sintetico preferito da tutti, Diane", hanno dichiarato venerdì i rappresentanti di HBO Max in una dichiarazione. "Come un chip Gogol, la serie sarà sempre nei nostri pensieri."

Creata da Alissa Nutting, Dean Bakopoulos, Patrick Somerville e Christina Lee e disponibile in Italia su Sky e NOW, Made for Love è una serie statunitense basata sul romanzo di Alissa Nutting nel quale la protagonista è una donna appena scappata da un matrimonio soffocante. Dopo 10 anni, Hazel Green-Gogol (Cristin Milioti) scappa dal marito fuggendo con un miliardario, ma non sa che la smania di controllo dell'ex era arrivata a tal punto da arrivare a impiantarle un sistema di tracciamento nel cervello. Hazel non è quindi fuori pericolo, e l'occhio vigile dell'uomo sembra continuare a seguirla senza sosta.

