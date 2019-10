Made For Love: Noma Dumezweni raggiunge Ray Romano nel cast della serie HBO Max

Secondo quanto riportato da Deadline, Noma Dumezweni è appena entrata nel cast regular di Made For Love, adattamento televisivo che avrà Ray Romano per protagonista e che arriverà prossimamente su HBO Max, il nuovo servizio di streaming che lancerà presto HBO.

Nella serie basata sul romanzo omonimo di Alissa Nutting, Noma Dumezweni interpreterà "Fiffany" , una biologa marina distrutta dall'amore che fornisce il proprio cervello alla tecnologia dietro Made For Love. L'attrice raggiunge così oltre a Romano anche Cristin Milioti nel cast della serie, che sarà scritta da Patrick Somerville, già autore di Maniac per Netflix.

La Dumezweni è nota per aver interpretato a teatro il ruolo d'adulta di Hermione Granger nell'adattamento di Harry Potter and the Cursed Child scritto da J.K. Rowling proprio per il palco. Ha vinto un Olivier Awards per la sua prova in A Raisin in the Sun e ha interpretato il ruolo di Linda nell'omonima piece alla Royal Court di Londra. Sullo schermo è apparsa nel debutto alla regia di Chiwetel Ejiofor, The Boy Who Harnessed The Wind, presentato al Sundance e poi diffuso su Netflix, ma anche ne Il ritorno di Mary Poppins della Disney, in The Kid Who Would Be King della Fox e nella serie Black Earth Rising. In precedenza era apparsa anche in Doctor Who, Capital, e Philip K Dick’s Electric Dreams. La rivedremo presto anche in un'altra serie HBO Max, ovvero The Undoing.

In Made For Love, Cristin Milioti interpreterà Hazel Green, una donna in fuga dal suo matrimonio con Byron Gogol, un miliardario sociopatico ed esperto di tecnologia, che le ha impiantato un chip in testa grazie al quale può avere accesso al suo cervello. Hazel si rifugia così nella sua piccola città natale, dal suo padre vedovo. Quest'ultimo è il ruolo di Ray Romano: sarà Herbert Green, descritto come un truffatore in pensione, che evita di impegnarsi nelle relazioni per paura del dolore della perdita. Herbert vorrebbe vivere i suoi ultimi anni nel suo remoto ranch nel deserto, in compagnia della sua partner Diane - un tecnologico sex toy ultra realistico. All'arrivo della sua unica figlia, però, sarà costretto a fare i conti col passato e coi suoi rimpianti, e a comportarsi come non avrebbe mai immaginato.

Il lancio di HBO Max è previsto per la prossima primavera. La nuova piattaforma di streaming offrirà serie di successo come Friends e ha raggiunto un accordo miliardario per The Big Bang Theory. Tra le produzioni originali ci sarà anche Americanah con Lupita Nyong'o e Danai Gurira.