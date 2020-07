Made in Sud 2020, il programma chiude i battenti alla sesta puntata: ecco perchè

La decima stagione di Made in Sud chiude i battenti dopo appena sei puntate. Pare infatti che il programma comico di Rai 2, presentato da Fatima Trotta e Stefano De Martino con la partecipazione di Biagio Izzo, non abbia ottenuto gli ascolti sperati.

Diciamocelo chiaramente, questa è stato un periodo particolarmente difficile per la TV. Molti programmi previsti non sono nemmeno mai partiti. Made in Sud 2020 lo ha fatto ma chiaramente a ranghi ridotti e senza pubblica. Ciò potrebbe aver influito particolarmente sulla resa del varietà.

Ma questa non è una chiusura definitiva, infatti Made in Sud potrebbe ritornare il prossimo anno sempre sulla stessa rete, tra Aprile e Giugno, magari con un numero maggiore di serate.

L'ultima puntata che andrà in onda questa sera sarà comunque ricchissima di ospiti, che si avvicenderanno sul palco dello studio Rai di Napoli. Rivedremo Lello Arena e Sal Da Vinci che proporrà al pubblico un medley di canzoni dedicate a Napoli e il suo nuovo inedito “Viento”. Ospiti d'eccezione saranno invece Enzo Avitabile e Rocco Hunt. Sarà certamente una grande festa da non perdere.

Intanto uno degli ex presentatori di Made in Sud si distingue per opere benefiche. Gigi D'Alessio ha donato la sua chitarra ad una casa-famiglia che si occupa da aiutare ragazzi difficili. La sua ex compagna invece, ha deciso di dare un taglio col passato. Anna Tatangelo è sempre più hot sui social network e si appresta a diventare la reginetta dell'estate con la sua nuova hit "Guapo".