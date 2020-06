Made in Sud, ritorna il varietà comico con Stefano de Martino e Fatima Trotta

Niente pubblico in studio ma tante, tante risate. Da martedì 16 giugno è tornato a farci compagnia Made in Sud, varietà comico condotto da Stefano de Martino e Fatima Trotta.

Quest'anno, causa pandemia, anche lo staff del programma di Rai2 ha dovuto rispettare le regole di distanziamento sociale in un'edizione diversa dal solito, ma questo non ha tolto nulla allo show che come sempre conta la presenza di molti comici ed ospiti speciali.

In diretta dall'Auditorium del CPTV di Napoli, il programma sarà composto da sei puntate, con un cast di comici illustri come sempre, tra cui Paolo Caiazzo, Simone Schettino, Peppe Iodice, I Ditelo Voi, Nello Iorio, Maria Bolignano, gli Arteteca e molti altri, ed alcuni ospiti fissi quali Lello Arena, Sal da Vinci e Biagio Izzo (già presenza fissa ad un altro programma condotto da De Martino, "Stasera tutto è possibile").

Oltre al cast "tradizionale" ed agli ospiti fissi, anche molti nuovi volti tra i comici che si alterneranno sul palco degli studi Rai, e numerosi ospiti d'eccezione ad ogni puntata. La prima ha visto la partecipazione del rapper Clementino, che ha eseguito un duetto insieme ad Enzo Avitabile.

Stefano de Martino ha annunciato il ritorno di Made in Sud qualche mese fa, e dopo la rottura con Belen sta cercando una nuova casa, mentre si è trasferito a Napoli per condurre il programma e pensare alla sua carriera professionale come conduttore.

Riguardo la nuova situazione straordinaria dovuta all'emergenza Covid e come si adatterà allo show comico ha riferito: "Abbiamo preso la situazione come stimolo creativo. Prenderemo di mira i nuovi piccoli gesti quotidiani, la logistica, le nuove ossessioni. Ovviamente nel rispetto della drammaticità di ciò che sta accadendo".