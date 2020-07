Madonna nella bufera: 'il vaccino per il Coronavirus c'è ma lo nascondono'

Un post pubblicato da Madonna su Instagram ha costretto la piattaforma di condivisione di Mark Zuckerberg a censurare la popstar per disinformazione, in quanto era rapidamente diventato virale in quanto legato al vaccino per il Coronavirus.

Madonna, nello specifico, aveva pubblicato un filmato in cui la dottoressa Stella Immanuel affermava di essere riuscita a curare centinaia di pazienti affetti da Covid-19 attraverso l'idrossiclorochina. Ma non è tutto, perchè la cantante aveva anche scritto che un vaccino per il Sars-CoV-2 c'è ma "è stato nascosto per fare in modo che i ricchi lo diventino ancora di più".

Sulla base delle segnalazioni ricevute, Instagram ha immediatamente attivato il proprio sistema anti-fake news ed ha censurato e rimosso il post per "informazioni false".

L'uscita di Madonna ha provocato non poche polemiche ed anche l'ex cantante degli Eurythmics, Annie Lennox, ha scritto che "questa è una vera follia. Non riesco a credere che tu stia sostenendo questi pericolosi ciarlatani. Spero che il tuo profilo sia stato hackerato e che ti spiegherai meglio”.

A lasciare tutti perplessi il fatto che Madonna ha contratto il Coronavirus lo scorso maggio, seppur in maniera asintomatica. Un'uscita di questo tipo quindi non era attesa da nessuno. La controffensiva delle piattaforme social contro le fake news sul Coronavirus continua: ieri Twitter ha bloccato il figlio di Donald Trump.