Madonna su Instagram: 'ho avuto il Coronavirus', fan scioccati

Attraverso un video pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram, che proponiamo come sempre in calce, la popstar Madonna ha annunciato di aver avuto il Coronavirus. La cantante inglese è dal 16 Marzo in Portogallo dove sta trascorrendo la quarantena insieme ai figli.

"L'altro giorno ho fatto un test ed ho scoperto di aver sviluppato gli anticorpi al Coronavirus" ha affermato Madonna, la quale sottolinea che negli ultimi tempi non ha avvertito alcun malessere generale, tanto meno febbre o simili. La 61enne, inoltre, ha anche lasciato intendere di non avere la minima idea di dove abbia contratto il virus, e ricostruire la catena di contagio è estremamente difficile nel suo caso in quanto nei mesi precedenti al lockdown è stata in tour con il suo gruppo da ballo.

L'artista, però, si è anche mostrata sollevata dalla notizia ed ha affermato che "domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l'aria Covid-19. Spero che il sole splenda".

Negli ultimi tempi Madonna ha preso parte a varie attività filantropiche ed ha finanziato la Bill e Melinda Gates Foundation che stanno lavorando alacremente per trovare un farmaco in grado di prevenire o curare l'infezione che in questi giorni sta bloccando il mondo ed anche il mondo dello spettacolo.