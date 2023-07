Madonna si mostra su Instagram dopo il ricovero e la paura: ma come sta?

Dopo la grande paura ed il ricovero, Madonna è tornata a mostrarsi su Instagram per ringraziare i fan che le hanno mandato messaggi d’affetto durante i difficili giorni che ha dovuto affrontare a causa di una infezione batterica.

Secondo i più informati, la patologia avrebbe addirittura messo a rischio la sua vita, ma fortunatamente la paura sembra essere passata e la popstar si è mostrata abbracciata ad un gigantesco mazzo di rose rosa, a cui ha allegato un messaggio esplicativo: “una sola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico il mio mondo. Grazie” ha scritto, per ringraziare i fan che le sono stati vicino.

Nella fotografia Madonna si mostra abbastanza in salute e sembra stare decisamente meglio, come aveva confermato anche in precedenza quando aveva scritto che “sono sulla strada della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita”.

Fonti vicine alla cantante riferiscono che Madonna per prepararsi al tour mondiale avrebbe trascurato la sua salute personale, il che ha causato il ricovero in terapia intensiva. Nei primi giorni successivi al ricovero, la comica Rosie O’Donnell aveva rassicurato i fan di Madonna spiegando che si sta riprendendo a casa. Non è chiaro se e quando tornerà a calcare i palchi di tutto il mondo e quali siano le condizioni di salute reali.