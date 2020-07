Madonna provocante su Instagram: la foto in topless è virale, Asia Argento estasiata

Foto provocante di Madonna su Instagram. La popstar, che spegnerà 62 anni il 16 Agosto, ha pubblicato sul proprio account uno scatto senza veli, che la ritrae senza reggiseno appoggiata ad una stampella, come confermato dalla didascalia in cui afferma che "ognuno ha una stampella...".

Non è chiaro se la didascalia si riferisca ai problemi fisici a cui ha dovuto fare fronte di recente oppure ai tanti infortuni che le sono occorsi sul palco nel corso delle sue lunghe tournèè. Altri invece vedono in questa foto e nella descrizione un bisogno di appoggiarsi ed essere aiutata da altre persone.

La cosa certa è che Madonna ancora una volta si conferma una maestra della provocazione, come sempre nel suo stile sia in studio che fuori.

Tra le prime a commentare c'è stata Asia Argento, che non ha mai nascosto il suo amore ed ammirazione nei confronti di Madonna. "Tutto quello che tocco diventa una stampella", ha scritto l'ex compagna di Morgan. In passato Asia Argento aveva scritto "ti amo" sotto un altro post senza veli.

In molti vedono nel suo look, soprattutto nella mutandina alta e nera, il look di Sarah Jessica Parker in Sex and The City, dove ha dato il volto a Carrie Braddshaw.