Madonna seminuda su Instagram, Asia Argento: 'ti amo'

Nonostante i 62 anni suonati, Madonna continua a stupire il mondo. La popstar ha infatti pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram una foto seminuda, scattato da Steven Klein, in cui ha annunciato di essersi laureata all'Università del "Me Ne Frego", che ha raggiunto nel giro di poche ore migliaia di like.

Molto provocatoria è anche la didascalia che accompagna la foto: "situazione corrente del guardaroba... E per quelli di voi che sono offesi in qualche modo da questa foto, voglio farvi sapere che mi sono laureata con successo all'Università del ‘Non me ne fotte niente'. Grazie per essere venuti alla mia cerimonia di laurea! Classe del 2020".

I fan sono rimasti estasiati dalla fotografia, che ritrae la popstar con i capelli arricciati, uno slip tra le mani ed un reggiseno quasi trasparente che mette in mostra il suo fisico.

Sono piovuti anche i commenti di VIP e personaggi dello spettacolo. Katy Perry ha annunciato di essersi iscritta allo stesso college di Madonna, mentre Asia Argento si è fermata ad un semplice "ti amo" con tanto di cuoricino a fianco.

Nel momento in cui stiamo scrivendo la foto è a quota 851mila like. Madonna di recente ha annunciato di aver avuto il Coronavirus. E voi, avete letto di quando Madonna fu scartata al provino di Saranno Famosi?