Magalli torna in onda con I Fatti Vostri, ed attacca subito Adriana Volpe

La guerra a distanza tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe è destinata a continuare. Questa mattina, infatti, il presentatore è tornato in onda con I Fatti Vostri, lo storico programma che ormai conduce da svariati anni, e non ha perso l'occasione per attaccare la collega che ha spesso punzecchiato e che ora conduce Ogni Mattina su TV8.

Magalli ha voluto sottolineare come nel corso degli anni il cast del suo programma sia cambiato più volte, ma ha posto l'accento sul fatto che a lamentarsi siano stati i conduttori che sono stati al suo fianco per più tempo, Il riferimento ad Adriana Volpe è quanto mai esplicito, e lo stesso vale anche per Marcello Cirillio, il quale ha duramente criticato Magalli dopo l'addio.

"È normale alternarsi, anche io mi sono alternato con Frizzi, Castagna... alcuni non l’hanno presa bene l’alternanza ma guarda caso proprio chi è durato di più. Magari torneranno quando sarò morto" ha affermato Magalli in apertura del programma.

Durante l'estate Magalli aveva ironizzato sui bassi ascolti di Ogni Mattina, con tanto di tanto di emojicon e una grossa scritta "0,9%". Anche in quel caso, non si era fatta attendere la replica di Adriana Volpe, attraverso un intervento tenuto proprio ad inizio puntata.