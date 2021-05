Che fine ha fatto Maggie di The Walking Dead? Dov'è stata finora

The Walking Dead è tornato con altri sei episodi della stagione 10 prima dell'undicesima e ultima stagione. Il primo episodio della stagione 10C, "Home Sweet Home", offre finalmente alcune informazioni su dove e cosa ha fatto Maggie dopo la sua uscita avvenuta nella stagione 9.

Dopo essere partita per recuperare suo figlio, Hershel, e una manciata di altri sopravvissuti, Maggie informa Daryl sulle sue attività prima del suo eroico ritorno nell'episodio finale di The Walking Dead Stagione 10B, "A Certain Doom". Spiega che ha aiutato Georgie con il suo piano di sensibilizzazione alla comunità. Insieme, sono passati da un gruppo all'altro facendo "quello che potevano" per aiutarli a rimettersi in piedi.

Finirono per stabilirsi in un villaggio vicino a Knoxville prima di separarsi. Georgie venne a sapere di una comunità ad ovest e se ne andò a trovarli mentre Maggie rimase con Hershel. Tuttavia c'è un dettaglio molto curioso: quando Daryl chiede cosa sia successo al suo villaggio, Maggie risponde con "Non ora". È chiaro che la memoria è dolorosa, e anche se ammette che è bello dirlo ad alta voce, "non può dire tutto". Maggie rivela che di aver preso in considerazione l'idea di tornare a casa dopo la devastazione di Knoxville, ma poi decise di seguire una deviazione. Ha portato Hershel alla casa sulla spiaggia di sua nonna. Era un posto che, dopo la morte di "Bethy", lei e Glenn volevano visitare.

Dopo la sua deviazione, ha incontrato una nuova comunità di persone e si è unita a loro per un po' fino a quando anche il loro villaggio è stato attaccato. Sebbene Maggie non riveli i dettagli della tragedia, lei e i sopravvissuti sanno esattamente a chi dare la colpa: i Razziatori. Questo nuovo gruppo malvagio non abbandona la violenza anche se, secondo Maggie, la sua comunità non ha fatto nulla ai Razziatori, il che rende il loro attacco non provocato e insensato.

Proseguendo per l'episodio della decima stagione, sembra che Maggie e la sua gente siano stati seguiti nel nord della Virginia dai Razziatori, o almeno da uno di loro. Dopo la cattura, il Mietitore solitario si fa esplodere dopo aver rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda sul suo gruppo. Ma se abbiamo imparato una cosa su The Walking Dead, è che dove c'è un cattivo, ce ne sono sempre di più. L'episodio suggerisce chiaramente una minaccia futura che potrebbe presto arrivare alle porte di Alexandria. La confessione di Maggie a Daryl chiarisce che è tornata da loro solo perché non aveva assolutamente nessun altro a cui rivolgersi.

Maggie indica che il ritardo nel tornare a casa è stato a causa di Negan che vive ancora anche dopo quello che ha fatto a Glenn. Ora che è tornata, l'eroina deve affrontare una serie di cambiamenti, inclusa la caduta di Hilltop, ma il peggiore tra questi è la libertà che le comunità congiunte hanno concesso a Negan in sua assenza.

Scoprite il cachet di Norman Reedus di The Walking Dead e la proposta di Reedus a AMC per uno spinoff di The Walking Dead.