Maggie viene ricordata nel nuovo sneak peak di The Walking Dead 10

Uno dei personaggi più amati e più tragici di The Walking Dead è sicuramente quello interpretato da Lauren Cohan. L'attrice ha deciso di lasciare lo show nel corso della nona stagione, per questo Maggie ha seguito Georgie per aiutarlo a fondare una nuova comunità. Gli altri protagonisti della serie comunque sono convinti di rivederla.

Nello sneak peak diffuso da AMC possiamo vedere Daryl e Carol parlare degli avvenimenti degli ultimi mesi. Il personaggio interpretato da Norman Reedus chiede all'amica se è riuscita a trovare quello che cercava, ma Carol decide di non rispondere alla domanda, preferendo cambiare discorso: "Abbiamo navigato verso sud fino a questo molo di Oceanside che riceveva le lettere di Maggie. Non avevano niente, ed è un po' di tempo che non ricevono lettere".

Non è la prima volta che Maggie viene ricordata, anche nel finale della nona stagione Yumiko aveva avvertito Michonne di non aver ricevuto risposta alle lettere inviate alla nuova comunità fondata dalla moglie di Glenn.

Dopo la conferma del ritorno di un personaggio di The Walking Dead 7, possiamo ipotizzare che l'assenza di nuove lettere possa indicare la volontà di Maggie di tornare ad Hilltop, anche se non è ancora stato confermato nulla.

In attesa del 6 ottobre, data di messa in onda delle prossime puntate, vi lasciamo con il trailer della decima stagione di The Walking Dead.