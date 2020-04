"The Boys Are Back in Town": il trailer dei nuovi cinque episodi di Rick and Morty

Adult Swim ha diffuso in streaming il trailer dei rimanenti cinque episodi della quarta stagione di Rick and Morty, che debutteranno sul network americano a partire dal prossimo 3 maggio, per poi approdare prossimamente su Netflix nel nostro Paese.

Dopo i primi cinque episodi mandati in onda a partire dallo scorso dicembre, i rimanenti cinque di questa quarta stagione cominceranno a maggio e come possiamo notare dal trailer saranno conditi da tutto ciò che amiamo di questa serie: situazioni al di là dell'assurdo, l'assoluta noncuranza per i dettagli di Rick e lo spaesamento - nonostante ne abbia passate ormai di tutti i colori - di Morty, nonché dall'alchimia che lega i due amatissimi personaggi, così come la completa inutilità del personaggio di Jerry, sempre più evidente al resto del cast. Il filmato scorre sulle note di The Boys Are Back in Town dei Thin Lizzy.

La quarta stagione di Rick and Morty esordirà come sempre su Adult Swim il prossimo 3 maggio e in Italia arriverà prossimamente su Netflix in blocco, proprio come accaduto per la prima parte di stagione.

Recentemente, il canale YouTube di Adult Swim ha diffuso a sorpresa Samurai & Shogun, nuovo cortometraggio di Rick and Morty in versione anime che si presenta come un vero e proprio omaggio all'animazione giapponese. Il filmato di quasi sei minuti, che potete visionare comodamente nel player in alto, è ambientato in uno dei tanti multiversi dello show creato da Dan Harmon e Justin Roiland dive la versione alternativa di Rick deve affrontare un esercito di ninja-Rick che cercano di catturare Shogun (Morty). Diretto da Kaichi Sato, il corto è andato in onda su Toonami, programma del palinsesto di Adult Swim dedicato ai titoli in stile nipponico.