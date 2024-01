I Maghi di Waverly, Selena Gomez torna per il pilot della nuova stagione!

Selena Gomez ne ha fatta di strada nel corso degli ultimi 10 anni: da Harmony Korine a Jim Jarmush, passando per Woody Allen, l'ex-bambina prodigio di casa Disney ha avuto modo di collaborare con nomi importantissimi del grande e piccolo schermo, ma si sa, al cuor non si comanda, e quando I Maghi di Waverly chiama è impossibile non rispondere!

La notizia che farà felici i fan della storica serie targata Disney è infatti che lo show andato in onda dal 2008 al 2012 (al netto del film del 2013 Il Ritorno dei Maghi - Alex Contro Alex) avrà una stagione sequel il cui pilot è già stato ordinato dalla produzione e nel quale, stando a quanto leggiamo, farà il suo ritorno come guest proprio Selena Gomez!

Al suo fianco rivedremo anche David Henrie, che con Gomez farà anche da produttore: i due, comunque, non dovrebbero essere i protagonisti della nuova stagione, per cui dovremo accontentarci di rivederli per un unico episodio che servirà un po' da passaggio di testimone alle nuove star. Gomez, che recentemente è stata annunciata come protagonista del biopic su Linda Ronstadt, riprenderà quindi per un'ultima volta il ruolo di Alex Russo, mentre Henrie vestirà nuovamente i panni del suo Justin Russo. E voi, sarete tra gli spettatori (ormai presumibilmente abbastanza cresciuti) di questo momento amarcord? Fatecelo sapere nei commenti!