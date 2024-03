I Maghi di Waverly, la serie sequel è ufficiale! Tornano Selena Gomez e David Henrie

Preparate le bacchette, perché gli stregoni più famosi di Hollywood stanno per fare il gran ritorno sul piccolo schermo: I Maghi di Waverly ritorna con una nuova stagione con le star originali! Selena Gomez e David Henrie riprenderanno, infatti, i loro ruoli e assumeranno l’incarico di produttori esecutivi della serie. Ma quale sarà la trama?

La serie segue un Justin Russo (Henrie) ormai adulto, che ha scelto di condurre una vita da mortale con la sua famiglia, composta Giada (Mimi Gianopulos), Roman (Alkaio Thiele) e Milo (Max Matenko). Quando la sorella di Justin, Alex (Selena Gomez) porta Billie a casa sua in cerca di aiuto, il protagonista si rende conto che deve rispolverare le sue abilità magiche per fare da mentore all’apprendista mago (Billie), destreggiandosi al tempo stesso tra le sue responsabilità quotidiane.



Ma quando partiranno le riprese della nuova stagione? La produzione della serie inizierà questo aprile a Los Angeles con una première prevista per la fine del 2024 su Disney Channel e Disney+. Il progetto sarà scritto e prodotto da Jed Elinoff e Scott Thomas, veterani del settore che hanno gestito il dietro le quinte di Raven’s Home (qui trovate tutte le serie Teen su Disney+).Per chi avesse già voglia di rivedere Selena Gomez, intanto vi ricordiamo che sono iniziate le riprese di Only Murders in The Buildings 4!

