La magia di New York nel nuovo trailer di Katy Keene, la serie TV dell'Archiverse

Il network The CW ha reso disponibile un nuovo trailer dedicato a Katy Keene, la serie TV basata sui personaggi di Archie Comics di cui fa parte anche il celebre Riverdale.

L'imminente show andrà a formare un tassello importante all'interno di quello che ormai può essere definito come l'Archiverse, ovvero l'universo televisivo di cui fa parte la già citata serie con protagonista l'attore KJ Apa . Dopo la pubblicazione dell'extended trailer di Katy Keene e l'annuncio del crossover con Riverdale, ecco arrivare un nuovo video che ci mostra qualche dettaglio in più sullo show e il suo personaggio principale, interpretato da Lucy Hale.

Il trailer, dalla durata di meno di un minuto, ci catapulta immediatamente nell'atmosfera onirica di New York, popolata da giovani che non aspettano altro se non di realizzare i propri sogni. Successivamente assistiamo a un incontro tra la protagonista e il personaggio di Josie McCoy (Ashleigh Murray), a cui segue un montaggio serrato in cui possiamo vedere Katy impegnata in una relazione sentimentale. Il video si conclude con il logo della serie che troneggia sopra la data di debutto e il logo di The CW.

Che aspettative avete per Katy Keene? La serie ideata da Roberto Aguirre-Sacasa farà il suo esordio negli Stati Uniti il prossimo 6 febbraio, mentre ancora non è stata annunciata nessuna data per il debutto in Italia.