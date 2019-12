La magia è tornata nella quinta stagione di The Magicians: ecco quando andrà in onda

Tutti pronti per tornare a Brakebills? Il nuovo trailer della quinta stagione ci catapulta di nuovo nel mondo di The Magicians, e ci rivela, assieme al poster, quando andranno in onda i nuovi episodi.

Eccoci di nuovo nell'universo di The Magicians, l'adattamento televisivo del mondo creato da Lev Grossman che per quattro stagioni ha avuto dimora sul network americano SyFy.

E sempre su SyFy tornerà per la sua quinta stagione, la prima senza il suo protagonista principale, Quentin Coldwater (Jason Ralph), che negli ultimi episodi andati in onda si è sacrificato per salvare i propri amici.

John McNamara, Sera Gamble e Henry Alonso Myers, i produttori esecutivi dello show, avevano dichiarato in proposito: "Vogliamo che The Magicians visiti nuovi e affascinanti luoghi, e sappiamo che non possiamo farlo se continuiamo a percorrere la stessa strada che altri hanno percorso prima di noi. Perciò, abbiamo fatto quello che non avremmo dovuto fare... Abbiamo fatto fuori il personaggio principale, che di solito è quello che dovrebbe essere più "al sicuro". Nella vita reale, nessuno di noi è al sicuro".

Il sacrificio di Quentin ha riportato indietro la magia, una magia che adesso sembrerebbe straripare da tutti i pori. È questa la pericolosa situazione in cui si ritrovano Julia (Stella Maeve), Alice (Olivia Taylor Dudley), Margo (Summer Bishil), Penny (Arjun Gupta) e Eliot (Hale Appleman), assieme ai loro compagni, nel trailer che potete trovare anche all'interno del nostro articolo, assieme a una key art promozionale. L'apocalisse, a quanto pare, è più vicina che mai. Chi avrà la meglio, questa volta?

La quinta stagione di The Magicians farà il suo debutto il 15 gennaio 2020 su SyFy.