Magic: The Gathering, Brandon Routh sarà il protagonista della serie animata Netflix

La serie d'animazione di Magic: The Gathering targata Netflix e inizialmente prodotta dai fratelli Russo era stata annunciata per la prima volta nel giugno del 2019, con qualche piccolo aggiornamento arrivato poi nel corso del 2020, in piena Pandemia di Coronavirus, ma è solo adesso che giungono finalmente succose novità.

Tramite un video pubblicato infatti via social, per la precisione su Twitter, l'attore Brandon Routh (amatissimo per la sua interpretazione di Superman, per Scott Pilgrim vs The World e in Legends of Tomorrow) ha annunciato che presterà lui la voce al protagonista principale dello show d'animazione in arrivo nel 2022, dando dunque anche una finestra di lancio effettiva al progetto.



Il suo personaggio, ascoltando le sue parole, si chiamerà Gideon Jura e sarà appunto il personaggio principale della storia. Nell'annunciare il suo ingresso in via ufficiale nello show, dopo la firma del contratto, Routh ha anche avuto modo di parlare del suo lungo amore per il gioco di carte, di cui si è detto un grandissimo fan si dall'adolescenza.



Non è comunque la prima volta che Routh partecipa a un progetto del franchise. Nel 2019, infatti, l'attore aveva doppiato il personaggio di Ral Zerek nel videogioco Magic: The Gathering Arena, ma la serie animata gli darà modo di immedesimarsi meglio nel ruolo dell'iconico Gideon.