Magic: The Gathering e Grimjack, Joe Russo aggiorna sullo status dei progetti

I Fratelli Russo non si fermano mai. Oltre ad aver annunciato di essere al lavoro su altri tre progetti inediti, Joe Russo ha fornito anche qualche piccolo aggiornamento su due serie tv attualmente in sviluppo: la serie animata Magic: The Gathering e il live-action di Grimjack.

Parlando dei titoli con il sito Collider, Russo avrebbe detto di Magic: The Gathering che il progetto ancora in fase di sceneggiatura, ma l'animazione avrà un periodo di preparazione di gran lunga superiore rispetto ai progetti live-action. È difficile quindi dire quando potrebbe approdare la serie su Netflix, ma la scommessa più sicura sarebbe forse "non così presto".

Anche Grimjack, poi, si troverebbe ancora in uno stadio di stesura dello script, e pare che si tratti di qualcosa di davvero "fantastico", lasciando intendere, secondo il sito, che questa sia stata già sottoposta all'approvazione di Amazon, in modo che la compagnia possa dire la sua in merito.

Magic: The Gathering, conosciuto anche con il titolo italiano, Magic: l'Adunanza, è un gioco di carte collezionabili prodotto da Wizards of the Coast, che collaborerà alla realizzazione della serie animata di Netflix assieme ai Fratelli Russo.

Grimjack è invece una serie a fumetti pubblicata nel 1983 dalla First Comics ambientata in una Chicago post-apocalittica.