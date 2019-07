Magic: The Gathering, i Russo non escludono spin-off live-action per la serie Netflix

Dal San Diego Comic-Con arrivano nuove dichiarazioni da parte dei registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo. Secondo il duo, il loro nuovo progetto animato targato Netflix, Magic: The Gathering, potrebbe anche dar vita a degli spin-off live-action, un giorno.

I registi, che nel caso di Magic: The Gathering si occuperanno della supervisione creativa, oltre ad esserne i produttori esecutivi, hanno spiegato che si dedicherebbero volentieri alla creazione di nuove storie ambientate nello stesso universo della serie animata, con cui hanno sempre avuto a che fare fin da piccoli.

"È un progetto animato con un potenzionale per degli spin-off live-action. È un gioco che amiamo, siamo dei geek e adoriamo Magic: The Gathering, e non vediamo l'ora di raccontare storie ambientate in questo mondo" ha dichiarato Joe Russo.

Magic: The Gathering, conosciuto anche con il titolo italiano, Magic: l'Adunanza, è un gioco di carte collezionabili prodotto da Wizards of the Coast, che collaborerà alla realizzazione della serie animata di Netflix assieme ai Russo.

I due artistici fratelli hanno poi asserito che starebbero cercando attivamente progetti relativi a ciò che più li aveva appassionati durante l'infanzia e l'adolescenza.

Tra i prossimi lavori dei Russo anche un adattamento cinematografico della graphic novel The Electric State e numerosi altri progetti come The Thomas Crown Affair con Michael B. Jordan, sempre tramite la loro società di produzione, AGBO.