Magnum P.I.: reunion tra Tom Selleck & Larry Manetti in un episodio di Blue Bloods

I co-protagonisti originali di Magnum P.I., Tom Selleck e Larry Manetti, saranno protagonisti di una piccola e storica reunion in uno dei prossimi episodi della serie drammatica della CBS Blue Bloods. È la prima volta che la coppia appare insieme sullo schermo da quando Magnum P.I. si è concluso nel 1988 al termine della sua ottava stagione.

Donnie Wahlberg di Blue Bloods ha condiviso la notizia sui social media, scrivendo: "È una mini reunion di Magnum PI, sul set di #BlueBloods questa settimana, con la guest star Larry Manetti e Tom Selleck di nuovo insieme. Vorrei che anche i grandi Roger E Mosley e John Hillerman fossero qui" (Roger E Mosley è morto lo scorso agosto).

Nella foto che accompagna l'annuncio - e che potete visualizzare in calce a questa news - compaiono anche gli attuali membri del cast di Blue Bloods, tra cui Bridget Moynahan, Andrew Terraciano, Will Estes e Vanessa Ray.

Manetti, che ha interpretato Orville "Rick" Wright, accanto all'investigatore privato di Selleck, in Magnum P.I., in onda dal 1980 al 1988, ha poi partecipato a serie come Walker Texas Ranger e JAG, oltre al reboot di Hawaii Five-0; l'attore è poi tornato nel reboot di Magnum P.I. realizzato nel 2018 e andato in onda per 5 stagioni (fino al 19 febbraio scorso).

Blue Bloods, giunta alla 13esima stagione, vede Selleck nel ruolo del commissario di polizia di New York e patriarca della famiglia Frank Reagan. La serie rimane una delle prime 5 serie sceneggiate della CBS e una pietra miliare della formidabile programmazione del venerdì del network. Come riportato recentemente da Deadline, il dramma poliziesco è in trattative per il rinnovo e il network spera di andare avanti con la 14esima stagione.

Prodotta dai CBS Studios, la serie è stata una fonte di guadagno per la società, con ottime performance sulla CBS, dove si è mantenuta stabile ogni anno e ha persino guadagnato un po' di pubblico a livello internazionale.

In Italia la serie è trasmessa in chiaro da Rai 2.