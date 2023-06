Magnum P.I., la serie finirà con la seconda parte della stagione 5

Il finale di Magnum P.I. è ormai alle porte: la rete NBC, infatti, ha deciso di non ordinare episodi aggiuntivi, di conseguenza la serie si concluderà con la seconda parte della stagione 5. La scelta dipende da diversi fattori, tra cui la scadenza delle opzioni sul cast in data 30 giugno 2023.

Le rispose possibili da parte di NBC erano tre: ordinare una sesta stagione, estendere le opzioni sul cast o liberare gli attori e terminare la serie – proprio quel che accadrà a breve. Inoltre, lo sciopero WGA aumenta l'instabilità di qualsiasi decisione intrapresa in tal senso.

Purtroppo la notizia era già nell'aria: quando la CBS cancellò lo show nel 2022 il destino dello show sembrava già segnato, ma lo studio Universal Television ha deciso di ospitarlo sulla propria rete "sorella" NBC e garantirgli un proseguimento. Difficile che una dinamica simile avvenga nuovamente, a meno che uno streamer come Netflix – che in precedenza ha rivitalizzato Manifest, sempre NBC – non decida di intervenite direttamente. Era l'ottobre 2017 quando arrivò l'annuncio del revival di magnum P.I., serie di culto degli anni Ottanta.

Magnum P.I. è una serie televisiva del 2018 e costituisce un reboot nei confronti dell'omonimo show andato in onda dal 1980 al 1988. La storia racconta il percorso di Thomas Magnum, ufficiale di Navy Seal che, tornato dalla guerra, decide di cambiare vita e impiegare le proprie abilità come investigatore privato. La prima, la seconda e la quarta stagione contano venti episodi, mentre la terza sedici; se aggiungiamo i restanti venti, ne deriva un totale di novantasei puntate.

Se siete appassionati della saga, non perdetevi la reunion tra Tom Selleck e Larry Manetti di Magnum P.I. in un episodio di Blue Bloods.