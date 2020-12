Magnum P.I., svelata una new entry della stagione 3: ecco di chi si tratta

Mentre si avvicina l'arrivo della terza stagione di Magnum P.I., reboot dell'omonima serie televisiva andata in onda negli anni '80, Deadline ha reso noto una delle new entry che faranno il loro debutto nel prossimo arco narrativo dello show.

Stiamo parlando del giovane Lance Lim, attore classe '2000 noto soprattutto per il ruolo di Zack Kwan nella serie Nicklodeon School of Rock, oltre che per aver preso parte a Independence Day - Rigenerazione. Di recente è inoltre apparso nel film Netflix Hubie Halloween con Adam Sandler e Kevin James. Secondo quanto riportato dal sito, Lim sarà introdotto nella stagione 3 con un ruolo ricorrente.

Magnum P.I., lo ricordiamo, segue le vicende di Thomas Magnum (Jay Hernandez), un ex Navy SEAL ora investigatore privato che risolve i crimini grazie alle sue abilità militari dopo essere tornato a casa dall'Afghanistan. Con l’aiuto dei suoi vecchi amici veterani come Theodore “TC” Calvin e Orville “Rick” Wright , assieme all’ex membro dell’MI:6 Juliet Higgins (Weeks), Magnum si farà carico di casi di cui nessuno vuole occuparsi, aiutando coloro che non sapranno altrimenti a chi rivolgersi.

Il cast include anche Perdita Weeks, Zachary Knighton, Stephen Hill, Kang e Amy Hill, mentre tra i produttori figurano Peter M. Lenkov, Eric Guggenheim, Justin Lin, John Davis, John Fox e Danielle Woodrow.