Mahershala Ali apparirà come guest star nella Stagione 2 di Ramy

Continua l'estate movimentata di Mahershala Ali, che in due settimane ha ricevuto una nomination per l'Emmy, è stato ufficializzato da Marvel come protagonista di Blade, ed ora si è unito al cast della stagione 2 della comedy Ramy, in onda su Hulu.

Per la verità si tratta semplicemente di un ruolo da guest star per l'attore, che si è dichiarato un grande fan dello show creato da Ramy Youssef, la cui seconda stagione dovrebbe debuttare nel 2020.

Mahershala Ali ha vinto due premi Oscar nella sua carriera: il primo nel 2016 come Miglior Attore non Protagonista per Moonlight, il secondo quest'anno nella stessa categoria per il film Green Book. Tra i suoi lavori pià recenti nelle serie TV, la terza stagione di True Detective, il drama di HBO, per cui ha ricevuto la candidatura all'Emmy di cui sopra.

Ramy racconta le avventure di Ramy Hassan, americano di origini egiziane, che cerca di capire i motivi della divisione politica del suo quartiere nel New Jersey. Nella seconda stagione il tema spirituale sarà ancora più forte e il protagonista rafforzerà il suo rapporto con l'Islam dopo aver incontrato una nuova comunità musulmana.

Che ne pensate della serie TV? Cosa vi aspettate dalla presenza di un attore come Mahershala Ali?